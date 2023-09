Resgatadas 532 pessoas em trabalho escravo no Brasil

Entre as pessoas resgatadas estão 26 menores de idade, uma mulher de 90 anos, além de 17 estrangeiros, entre eles 13 bolivianos e quatro paraguaios.

A Operação Resgate III consistiu em 222 inspeções em fazendas rurais e empresas de diferentes ramos e foram encontrados casos em 54 delas.

Desde o início do ano, 2.077 trabalhadores submetidos a condições degradantes no Brasil foram resgatados, disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em conferência de imprensa.

"É um número muito grande", disse Marinho, assegurando que o Governo pretende erradicar essas práticas abusivas com os trabalhadores.

Entre as atividades económicas com maior número de vítimas nas zonas rurais estão o cultivo de café (98), alho (97), batata e cebola (84).

Nas áreas urbanas, o maior número de resgates ocorreu em restaurantes (17), oficinas de costura (13) e construção civil (10), bem como no trabalho doméstico, onde foram registados 10 casos, incluindo o de uma mulher de 90 anos que era explorada há 16 anos no Rio de Janeiro, na casa de um patrão de 101 anos.

Uma das operações que mais chamou a atenção das equipas de resgate foi a de 97 trabalhadores que colhiam alho em situação irregular numa fazenda no município de Rio Paranaíba, no estado de Minas Gerais (sudeste).

Entre eles estavam seis adolescentes, uma delas grávida, que viviam numa fazenda onde não havia casas de banho suficientes, local para aquecer os alimentos e nem cadeiras para os trabalhadores se sentarem.

Os trabalhadores resgatados em agosto receberam cerca de cinco milhões de reais (940 mil euros) em verbas rescisórias e danos morais coletivos, mas esses valores devem aumentar porque muitos pagamentos ainda estão a ser negociados com os empregadores.

O número de pessoas resgatadas do trabalho escravo nos primeiros oito meses do ano quase se iguala ao total de casos registados em 2022, quando 2.575 trabalhadores foram resgatados.