Residentes de Macau enchem supermercados antes do tufão Ragasa

A polícia apelou à população, no domingo, para que "fizesse provisões antecipadamente" de água e alimentos suficientes para três dias. Em supermercados como o San Miu e o Royal, no centro da cidade, algumas prateleiras estavam parcialmente vazias, com os funcionários a trabalhar em permanência para as reabastecer com os `stocks`.

"Temos idosos e crianças em casa, venho abastecer-me para me preparar para o tufão", disse à Lusa Kitty Ma, uma professora com 40 anos, com os olhos postos numa prateleira com opções limitadas de `noodles` instantâneos.

"Já escolhi muitos legumes, agora vou comprar `noodles`, comida enlatada e carne congelada", acrescentou, com o cesto já cheio de mantimentos, suficientes para dois ou três dias.

Um funcionário do mesmo supermercado, que reabastecia continuamente a secção dos `noodles`, disse que o movimento de clientes é o típico de quando um tufão se aproxima.

"As pessoas vêm sempre comprar massa, pão e comida instantânea, e a fila na caixa é sempre longa", disse, observando que não via desta vez nada de "incomum".

No supermercado rival, San Miu, o movimento era mais intenso, mas a Lusa não observou aí nenhuma prateleira vazia.

Também nem toda a gente ali estava especificamente por causa do tufão. Um funcionário público de 30 anos, de sobrenome Chan, que estava a escolher legumes, disse que a sua presença ali não estava relacionada com a tempestade e que não tinha "nenhuma intenção de encher a despensa de alimentos".

"Estou a comprar comida como em dias normais. São apenas dois ou três dias. Depois, tudo voltará ao normal", afirmou, admitindo também que tinha armazenado cinco garrafas de água em casa.

Mandy Chan, uma funcionária de 35 anos que acabara de sair do emprego, partilhou uma opinião semelhante, quando passava pelo corredor das conservas de peixe.

"Compro o que compraria normalmente. Compro pão, ovos e conservas de peixe", disse. Ainda assim, no cesto das compras seguia já uma quantidade de comida suficiente para os dois ou três dias aconselhados pelas autoridades.

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) anunciou hoje, através de um comunicado, que o abastecimento de alimentos frescos continua "abundante" em Macau, reconhecendo que a procura "continua a aumentar", à medida que o Ragasa se aproxima.

"O IAM continua a coordenar e a manter uma comunicação estreita com os fornecedores de importação de alimentos em Macau para garantir a qualidade, a segurança e o abastecimento estável de produtos agrícolas, como vegetais e carne, bem como alimentos frescos", garantiu.

"O transporte de alimentos frescos para Macau continua inalterado, com quantidades suficientes fornecidas para manter a estabilidade da vida quotidiana dos residentes de Macau", acrescentou.

O chefe do executivo de Macau, Sam Hou Fai, que hoje se deslocou aos bairros das zonas baixas, alertou para a previsão relativa à passagem do Ragasa, um supertufão de frente bastante larga, cujo olho poderá passar a cerca de cem quilómetros da região, na quarta-feira.

Caso a sua passagem coincida com a maré alta astronómica, "existe a possibilidade de inundações comparáveis às ocorridas durante os tufões Hato e Mangkhut", os maiores dos últimos anos, com as águas a poder subir até cinco metros no ponto alto da esperada `storm surge` [aumento anormal do nível da água do mar durante uma tempestade, medido como a altura da água acima da maré astronómica normal prevista].

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir Macau, causou dez mortos e 240 feridos.

Devido à tempestade tropical, as aulas dos ensinos infantil, primário, secundário e especial ficam suspensas terça e quarta-feira. Os serviços públicos, com exceção das urgências e proteção civil, serão igualmente encerrados.