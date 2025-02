Foto: Pierre-Philippe Marcou - AFP

O embaixador da Palestina em Espanha diz que se Donald Trump avançar com o projeto de deportação dos palestinianos de Gaza estará a cometer um crime de guerra e deverá ser julgado por isso. Quanto à hipótese do que fazer se Gaza for tomada pelos norte-americanos, a resposta é resistir até à morte. A entrevista da correspondente da RTP Ana Romeu.