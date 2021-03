Resort de Donald Trump parcialmente encerrado devido a surto de Covid-19

A informação foi confirmada pela Associated Press junto de fontes familiarizadas com a situação, incluindo elementos deste clube privado que receberam a informação do encerramento. Uma rececionista da mansão do Mar-a-Lago confirmou o encerramento do clube, acrescentando que vai estar encerrado até informação em contrário.







Uma outra fonte próxima disse à Reuters que alguns dos funcionários estão agora em quarentena "por precaução" e "uma seção do clube" foi fechada por um curto período de tempo.





Um e-mail enviado aos membros do clube privado, citado pela Reuters, informava que o serviço tinha sido temporariamente suspenso na sala de jantar e no clube de praia porque alguns membros do resort tinham testado positivo.



Segundo o mesmo comunicado, o clube tomou "todas as medidas de resposta apropriadas", incluindo a higienização das áreas afetadas, "e os serviços de banquete e eventos continuam abertos".



"A saúde e a segurança de nossos membros e funcionários é nossa maior prioridade", acrescentava.





Não se sabe ao certo a extensão do surto, quem está infetado, que partes do clube privado foram fechadas ou de que modo esta situação está a afetar a família do antigo Presidente norte-americano. Os representantes do republicano Donald Trump e as autoridades sanitárias da Florida ainda não responderem aos pedidos de entrevista da AP.



Recorde-se que Trump mudou-se para o resort Mar-a-Lago depois de sair da Casa Branca em janeiro e tem estado resguardado nesta propriedade, a jogar golfe – prática que era habitual quando era Presidente -, a jantar com amigos, a reunir-se com líderes do Partido Republicano e a planear a eventual recandidatura de 2024.