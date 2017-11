Responsáveis chineses obrigados a ler novo livro do Presidente Xi Jinping

Lusa23 Nov, 2017, 07:56 / atualizado em 23 Nov, 2017, 08:40 | Mundo

A diretiva enviada pelo Partido Comunista da China (PCC) aos diferentes ramos da formação estipula como "tarefa essencial" o estudo do pensamento de Xi sobre o "Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era".



Intitulado "Xi Jinping: A Governação da China", o livro recolhe 99 discursos do Presidente chinês e foi traduzido para cerca de duas dezenas de idiomas, incluindo o português.



A obrigatoriedade de ler os discursos de Xi surge num período de forte centralização do poder político chinês em torno da figura do atual Presidente, sugerindo que o sistema de "liderança coletiva", cimentado desde finais dos anos 1970, foi desmantelado.



Xi consolidou a liderança durante o XIX Congresso do PCC, realizado no mês passado, com a inclusão do seu pensamento e nome na constituição do partido.



A imprensa chinesa vem desde então a reforçar o culto de personalidade a Xi Jinping, com uma intensidade inédita desde o "reinado" de Mao Zedong, o fundador da República Popular.



Num artigo recente, a Xinhua contou como um tradutor russo ficou tão absorvido na leitura de um discurso de Xi, que se esqueceu de almoçar e jantar enquanto estudava as palavras do líder chinês.



Na sexta-feira passada, o noticiário da televisão estatal CCTV abriu com quatro minutos de aplausos ininterruptos a Xi, enquanto este se encontra com cidadãos chineses.



Xi Jinping tornou-se em cinco anos o centro da política chinesa, eclipsando os outros seis membros do Comité Permanente do Politburo do PCC, a cúpula do poder na China.



A sua campanha anticorrupção puniu já 440 responsáveis do regime, alguns com estatuto de ministro, segundo o órgão de Disciplina e Inspeção do PCC.



Além de secretário-geral do PCC e Presidente da China, Xi é também presidente da Comissão Militar Central, chefia a recém-criada Comissão Central de Segurança Nacional e o "grupo dirigente" encarregue de supervisionar o programa de "aprofundamento geral das reformas". Um outro organismo novo, responsável pela "segurança do ciberespaço", é também dirigido por Xi.