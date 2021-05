Responsável regional do PNUD efetua visita `virtual` a Timor-Leste

Durante a visita, Kanni Wignaraja, diretora do Gabinete Regional da Ásia e do Pacífico do PNUD, tem previstos encontros com vários responsáveis timorenses, visitas virtuais a projetos e diálogos com a comunidade.

"Timor-Leste está a atravessar o duplo desafio de responder à pandemia de covid-19 e de recuperar das cheias do início de abril e a visita será focada em grande parte na atenção dada à recuperação resiliente da economia e da sociedade", explicou à Lusa a chefe do PNUD em Timor-Leste, Tuya Altangerel.

"Tem estado a acompanhar a forma como estamos a trabalhar com o Governo no âmbito de apoios à melhoria das condições de vida da população", referiu.

Entre os programas mais importantes neste quadro, Altangerel destacou a distribuição alimentar de emergência e o programa de `dinheiro por trabalho` para a limpeza de 50 aldeias em Díli afetadas pelas cheias.

Especialmente significativo é o programa lançado este ano e que continuará até 2027 de "fortalecimento da resiliência climática", iniciativa orçada em 36 milhões de dólares (29,6 milhões de euros).

"A resiliência é uma das principais áreas de foco, tal como é repensar o futuro desenvolvimento de Timor-Leste. O petróleo está a esgotar-se e há que reimaginar o futuro de Timor-Leste sem petróleo e ver que tipo de oportunidades há para a economia e vidas das pessoas", considerou.

A pandemia tem condicionado as entradas e saídas em Timor-Leste desde março de 2020, pelo que a visita se realiza de forma virtual.

"Vamos falar com as autoridades sobre como recuperar melhor e fortalecer as condições para o futuro. Vamos realizar visitas a vários locais, incluindo o programa `Uma Komunikasaun` (Casa da Comunicação) no Parlamento Nacional e uma aldeia em Díli onde começámos o programa de `dinheiro por trabalho`", referiu.

Kanni Wignaraja, do Sri Lanka, foi nomeada em novembro de 2019 secretária-geral adjunta e diretora do Gabinete Regional da Ásia e do Pacífico do PNUD, acumulando mais de 25 anos de experiência nas Nações Unidas.

A visita virtual prevê reuniões com o presidente do Parlamento, Aniceto Guterres Lopes, com o vice-primeiro-ministro José Reis, com o ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, e com o ministro das Finanças Rui Gomes.

Na agenda da visita, que decorre até 03 de junho, há ainda encontros com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Adaljiza Magno, a ministra da Saúde, Odete Belo, com o ex-Presidente da República, José Ramos-Horta, e com parceiros de desenvolvimento.