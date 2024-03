Resposta ao papa. Zelensky rejeita render-se e negociar a paz com Moscovo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia chamou aliás o núncio apostólico do país, para expressar a sua "desilusão" com as palavras do papa Francisco durante a entrevista.

Em comunicado publicado na sua página web, o Ministério referiu que ao núncio, Visvaldas Kulbokas, foi dito que "se esperava que o Papa desse sinais à comunidade mundial sobre a necessidade de unirem imediatamente forças para garantir a vitória do bem sobre o mal".





As palavras de Francisco causaram uma avalanche de comentários nas redes sociais, sobretudo de repúdio, e críticas da falta de apoio à luta ucrânia em auto-defesa sem qualquer menção à invasão e agressão russas.