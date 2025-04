Resposta às críticas. Procurador-geral francês assegura que condenação de Le Pen "não é política"

"Justiça não é política"





Assumindo-se como “inocente”, Le Pen disse em entrevista televisiva ao canal TF1 que considera que, disse a ex-líder do União Nacional.No mesmo sentido, o atual presidente do partido francês de extrema-direita denunciou "a tirania dos juízes", além das "ameaças, insultos e abusos" contra os membros do União Nacional., afirmou Jordan Bardella, esta terça-feira, na Cnews/Europe 1, lamentando a “chocante” proibição de Le Pen se candidatar., continuou Bardella.Mas a decisão de condenar Le Pen, na segunda-feira,". O esclarecimento é do procurador-geral do Tribunal de Cassação à rádio RTL, que qualificou como inadmissíveis os "ataques altamente personalizados contra magistrados e as ameaças", lembrando que "podem ser objeto de processo criminal"., declarou Rémy Heitz em resposta às críticas à condenação, admitindo estar "chocado" pela necessidade de o presidente do tribunal que emitiu a decisão ter sido colocado sob proteção., disse Heitz, apelando ao "alívio das tensões", à "moderação e calma":O procurador acrescentou ainda que aMarine Le Pen, líder do grupo parlamentar da União Nacional (RN, na sigla em francês), de extrema-direita, foi condenada na segunda-feira pelo Tribunal de Paris a quatro anos de prisão, dois dos quais não suspensos e sujeitos a um sistema de vigilância eletrónica, a uma multa de 100.000 euros e a cinco anos de inelegibilidade, a cumprir imediatamente e aplicados mesmo em caso de recurso. A potencial candidata presidencial e oito eurodeputados franceses da União Nacional foram considerados culpados de terem desviado fundos públicos do Parlamento Europeu.Dos Países Baixos à Hungria e Espanha, várias vozes da extrema-direita europeia criticaram a condenação de Marine Le Pen, que fica afastada da corrida presidencial.