Restaurante português no Vietname finalista em prémios de gastronomia

O Casinha, bistrô português inaugurado em dezembro de 2024 no Vietname, foi distinguido pela revista gastronómica Epicure Vietnam pela autenticidade da sua cozinha e ambiente familiar, sendo um dos finalistas na categoria Culinary Excellence - Best Casual Dining Restaurant, que premeia os restaurantes de cozinha acessível com identidade vincada e consistência de execução.

Fundado por Rudy Matias, luso-francês nascido em Créteil, no sudeste de Paris, filho de emigrantes naturais de Ourém, e por Hanh Mai, vietnamita com percurso profissional em finanças em França, o Casinha apresenta-se como uma "casa portuguesa" no coração de Ho Chi Minh, onde o fado se ouve baixo e os petiscos se servem em loiça rústica.

"Quando imaginámos o Casinha, quis criar um espaço que ressoasse com a saudade de qualquer português, e que ao mesmo tempo oferecesse aos vietnamitas um postal vivo de Portugal", afirmou Rudy Matias, citado num comunicado enviado à Lusa.

Com uma estética marcada por azulejos, paredes caiadas e mesas apertadas em madeira, o restaurante recria a atmosfera de uma típica tasca portuguesa. No menu figuram clássicos como bifanas, bacalhau à Brás, polvo à lagareiro, amêijoas à Bulhão Pato, chouriço flambado ou rissóis de camarão, servidos com vinho português, cerveja artesanal da casa ou bebidas de autor, como o Ginjinha Tonic.

Os pastéis de nata são preparados todas as manhãs segundo uma receita familiar. Em menos de um ano, já foram servidos mais de 40 mil pastéis, de acordo com os responsáveis.

Para Rudy, designer de marcas de profissão, o Casinha é também uma forma de afirmação cultural. "A cozinha portuguesa sempre viajou - dos navegadores às diásporas. Aqui no Vietname, estamos apenas a continuar essa viagem", disse.

Hanh Mai, por seu lado, viu no regresso ao Vietname uma oportunidade de partilhar a cultura portuguesa, que conheceu durante os anos em França. "Portugal tocou-me profundamente pela sua simplicidade e hospitalidade. O Casinha nasceu desse desejo de transmitir esses valores", afirmou.

A cerimónia dos Gourmet Vietnam Awards 2025 está agendada para dezembro, em Ho Chi Minh. Independentemente do resultado, os fundadores consideram a nomeação um marco importante, que reforça a missão do restaurante: representar Portugal no Sudeste Asiático com "autenticidade e consistência".