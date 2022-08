Restos mortais de José Eduardo dos Santos chegam este sábado a Angola

A data e programa para as exéquias fúnebres vão ser oportunamente comunicados.





Isto numa altura em que o Tribunal de Barcelona tinha aceitado o recurso de Tchizé dos Santos e decidido suspender a entrega dos restos mortais do antigo Presidente de Angola, à ex-mulher.



Mas a decisão não chegou a tempo de impedir que Ana Paula dos Santos levasse o corpo para Angola, como sempre defendeu, com o apoio dos três filhos em comum.



Já Tchizé e os irmãos mais velhos pretendiam que o funeral acontecesse na cidade onde José Eduardo dos Santos morreu, Barcelona.



Eram contra a realização de um funeral de Estado antes das eleições de 24 de agosto em Angola para evitar aproveitamentos políticos.



José Eduardo Dos Santos morreu no passado dia 8 de julho em Barcelona, em Espanha.