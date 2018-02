Restos mortais de Maëlys Araújo encontrados

RTP14 Fev, 2018, 17:16 / atualizado em 14 Fev, 2018, 17:25 | Mundo

Ao lado do tenente-coronel Plunian, comandante da Seção de Buscas da polícia de Grenoble, Coquillat afirmou que o principal suspeito, Nordhal Lelandais, admitiu que matou a criança "involuntariamente" e que tentou desfazer-se do corpo.



Maëlys Araújo desapareceu de um casamento a 26 de agosto de 2017, em Pont-de-Bonvoisin, Isére, no Leste de França, onde se encontrava igualmente Lelandais.



"Nordahl Lelandais indicou [às autoridades] que matou a criança involuntariamente, regressou ao casamento, antes de levar o corpo para o maciço da Chartreuse. Para já não deu explicações sobre as causas da morte de Maëlys", disse Coquillat.



Lelandais, que sempre se disse inocente, apesar de estar detido, terá confessado o crime depois da confirmação de que vestígios ínfimos de sangue detetados na bagageira do seu Audi A3 pertenciam realmente a Maëlys.



Decidiu então colaborar com as autoridades e levá-las até onde estará o corpo, embora alegadamente já não se lembre bem onde foi. A meio da tarde havia informações de que Lelandais disse que enterrou o corpo nos bosques.



Os pais de Maëlys já foram informados de que o corpo da filha já foi encontrado.