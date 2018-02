Principal suspeito do desaparecimento de Maëlys acompanha buscas da polícia

RTP14 Fev, 2018, 15:53 / atualizado em 14 Fev, 2018, 16:51 | Mundo

Lelandais, que sempre se disse inocente, apesar de estar detido, terá confessado o crime depois da confirmação de que vestígios ínfimos de sangue detetados na bagageira do seu Audi A3 pertenciam realmente a Maëlys.



Decidiu então colaborar com as autoridades e levá-las até onde estará o corpo, embora alegadamente já não se lembre bem onde foi. A meio da tarde havia informações de que Lelandais disse que enterrou o corpo nos bosques. A operação das forças de segurança começou após o suspeito se ter reunido durante a manhã com os magistrados responsáveis pelo processo de Maëlys.





A polícia confirma apenas que o suspeito está a colaborar. É a primeira vez que Lelandais participa nestas buscas.



Um forte contingente policial, escoltando Lelandais, partiu de Grenoble até chegar a Pont-de-Beauvoisin cerca das 11h00 locais.



Uma hora depois, reforçado com equipas especializadas em buscas de montanha, equipas cinotécnicas especializadas em encontrar restos humanos e mergulhadores, parou cerca de meia-hora em Domessin, num campo perto da casa da família do suspeito, onde os técnicos forenses fizeram diversos levantamentos. A zona ficou isolada pela polícia.



Os agentes, sempre acompanhados de Nordahl, dirigiram-se em seguida a uma zona mais montanhosa e erma, em Saint-Franc, um pouco a norte de Domessin e de Pont-de-Beauvoisin.



A área, onde incidiram várias buscas na altura do desaparecimento, está igualmente isolada pela polícia.



Um lago, vistoriado poucas horas depois de os pais de Maëlys terem alertado as autoridades para o desaparecimento da filha, está também a centrar as atenções.



O procurador de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, que também acompanha as buscas, já definiu as diligências desta quarta-feira como cruciais e anunciou uma conferência de imprensa para as 18h00 locais no edifício da Câmara de Pont-de-Beauvoisin.



Maëlys desapareceu no dia 26 de agosto de 2017 em Pont de Beauvoisin, Isére, onde estava numa festa de casamento. O seu corpo nunca foi encontrado mas Nordahl foi de imediato um dos principais suspeitos.



Originário de Domessin, no próprio domingo do casamento passou 2h17 a esfregar o seu Audi na estação de lavagem de Pont-de-Beauvoisin, usando especilmente do lado esquerdo da bagageira um produto de lavar jantes, como forma de despistar os cães da polícia.



Terá sido por isso que foi extremamente difícil aos técnicos detetar e extrair vestígios de sangue daquela área do carro, de forma a poder compará-lo com o de Maëlys. Foi mesmo necessário desmontar completamente a viatura para descobrir traços ínfimos.



De acordo com algumas fontes próximas do processo, depois de se dizer inocente durante meses, Lelandais terá afirmado agora aos procuradores que matou Maëlys "por acidente" em Domessin e decidiu então fazer desaparecer o corpo. Enterrou-o primeiro junto a da sua casa e depois mudou-o de lugar.