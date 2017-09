Pais de Maëlys negam conhecer o principal suspeito

Num comunicado, os pais da menina apelam ao respeito pelo segredo de justiça.



Negam conhecer o homem de 34 anos detido como suspeito de estar envolvido no desaparecimento da filha de nove anos.



Várias fontes presentes no casamento disseram sempre que o suspeito era amigo do pai da menina e do noivo.



A polícia esteve ontem na casa onde vivia o suspeito. Para já não há sinal da criança.