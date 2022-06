Restos mortais encontrados na Amazónia pertencem a jornalista britânico

A Polícia Federal do Brasil confirmou que os restos mortais encontrados na Amazónia são do jornalista britânico Dom Philips. Foi assassinado com o especialista indígena Bruno Pereira. Os dois homens tinham desaparecido no início do mês no Vale do Javari. No começo desta semana a polícia conseguiu recuperar os corpos. Já foram detidos dois homens e há um mandado sobre um terceiro.