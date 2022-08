Resultado eleitoral ocasiona tensão e alguns incidentes em Luanda

Pela primeira vez, o MPLA foi derrotado na província da capital, de longe a mais populosa do país. A UNITA venceu na capital com mais de 62% dos votos, praticamente o dobro do partido do poder. Nas ruas de Luanda há alguma tensão e a polícia teve de intervir em pequenos distúrbios.