Retaliação de Kiev. Ucrânia confirma ataques em solo russo

A região russa de Krasnodar, no sudoeste do país, foi alvo de um ataque de drones ucranianos na quinta-feira. Segundo as autoridades locais, morreu uma criança e ficaram feridas pelo menos cinco pessoas. As forças ucranianas, que já tinham reivindicado um outro ataque em solo russo, anunciaram ter abatido também drones russos nas últimas horas.