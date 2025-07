Retirado alerta de tsunami na costa do Alasca (EUA) após sismo de magnitude 7,3

O aviso da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês), que engloba o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), significa que a ameaça se limita às zonas costeiras do estado do nordeste do país.

De acordo com o "site" do NWS, um alerta indica que um tsunami possivelmente causará inundações generalizadas e fortes correntes ao longo de vários dias, enquanto um aviso indica apenas perigo em áreas de praia e portos.

A NOAA recomendou aos residentes das zonas ameaçadas que saiam da água e se afastem das praias e portos.

O aviso de tsunami está em vigor no sul do Alasca e na península do estado, bem como nas áreas de Kennedy Entrance e Unimak Pass.

O NWS adiantou no X que o sismo teve o epicentro 87 quilómetros ao sul de Sand Point, no Oceano Pacífico, às 12:38 locais (21:38 de Lisboa).

A vasta região costeira afetada é pouco povoada e bastante selvagem.

A zona abrangida pelo aviso termina pouco antes de Anchorage, a cidade mais populosa do estado.

"No geral, a população desta região reside em estruturas resistentes a tremores sísmicos, embora existam estruturas vulneráveis", referiu o USGS.