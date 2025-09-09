"Retirem-se imediatamente". Israel volta a ordenar evacuação da Cidade de Gaza

Adraee sublinhou que o Exército israelita "está determinado a eliminar o Hamas" e que "operará na cidade de Gaza com grande força, como tem feito noutras partes do enclave".

"Tudo isto é apenas uma introdução, um prelúdio, para a poderosa operação principal: uma manobra terrestre das nossas forças, que estão agora a organizar-se e a reunir-se, contra a Cidade de Gaza", acrescentou.

Israel garante que objetivo é eliminação do Hamas

c/ agências

O porta-voz do Exército israelita em árabe, Avichay Adraee, indicou "a todos os residentes da Cidade de Gaza e aqueles que se encontram nos seus bairros, desde a Cidade Velha e Tafah, a leste, até ao mar, a oeste", que se retirassem., acrescentou, em referência à área designada perto de Jan Yunis, no sul da Faixa, já identificada no último sábado, apesar de estarNa segunda-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse aos habitantes da Cidade de Gaza para partirem imediatamente, avisando que as forças de Israel estão a organizar-se e a reunir-se na Cidade de Gaza para uma "manobra" terrestre., declarou.As ordens de evacuação causaram pânico e confusão entre a população da Cidade de Gaza. À agência Reuters,, pois nenhum outro lugar era seguro.O objetivo anunciado pelo Governo israelita é eliminar as últimas bolsas de resistência do Hamas e recuperar os 48 reféns que conserva na sua posse, dos quais se calcula que 20 estejam vivos, antes de entregar a gestão do território a entidades civis que não sejam hostis a Telavive.O Catar tem estado a pressionar os líderes do Hamas para "responderem positivamente" à última proposta de cessar-fogo em Gaza apresentada pelos EUA durante as conversações em Doha na segunda-feira, segundo uma fonte da Reuters.A ofensiva em curso na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque liderado pelo Hamas a 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fez 1.200 mortos, na maioria civis, e 251 reféns.