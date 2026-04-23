Retomado fluxo de petróleo russo para a Eslováquia através da Ucrânia

Tanto a Eslováquia como a Hungria estão envolvidas numa crescente tensão com a Ucrânia desde que as entregas de petróleo russo foram interrompidas, em janeiro.

Ao contrário da maior parte do resto dos países da União Europeia (UE), Eslováquia e Hungria ainda dependem da Rússia para suas necessidades energéticas.

Os dois países acusaram a Ucrânia de não reparar um gasoduto danificado.

A Hungria, ainda com Viktor Orbán como primeiro-ministro, bloqueou um empréstimo de 90 mil milhões de euros da UE à Ucrânia, enquanto a Eslováquia não apoiou novas sanções à Rússia até à retoma do fornecimento de petróleo.

Na quarta-feira, Hungria e a Eslováquia deixaram cair o veto ao empréstimo, bem como ao 20.º pacote de sanções à Rússia, permitindo UE concretizar tais medidas.

Fontes europeias indicaram à Lusa que, na reunião dos embaixadores dos estados-membros, os representantes húngaro e eslovaco indicaram que deixariam de bloquear os passos finais para adoção de um crédito de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e de um novo pacote de medidas restritivas, já que o fornecimento de petróleo pelo oleoduto Druzhba iria ser restabelecido nas próximas horas.