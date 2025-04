Retrato de menino palestiniano mutilado em Gaza vence prémio da World Press Photo

Mahmoud Ajjour perdeu ambos os braços quando a sua família fugia de um ataque israelita, em março de 2024. "Mahmoud voltou-se para trás para incitar os outros a avançar. Uma explosão cortou-lhe um dos braços e mutilou o outro”, explica a organização do prémio.

Natural da Cidade de Gaza, a Sra. Abu Elouf é a primeira fotógrafa palestiniana a vencer o World Press Photo.

“Foto silenciosa que fala alto”

A segunda, "Night Crossing", de John Moore para a Getty Images, mostra migrantes chineses agrupados junto a uma fogueira durante uma chuva torrencial depois de atravessarem a fronteira entre os EUA e o México.





O júri analisou 59.320 fotografias tiradas por 3.778 fotojornalistas para selecionar as 42 fotos premiadas.







A fotógrafa portuguesa Maria Abranches estava entre os 42 vencedores regionais do World Press Photo, o que a situava como finalista para o prémio "fotografia do ano" da organização sediada nos Países Baixos, criado em 1955 pela fundação homónima e sem fins lucrativos.



Na cerimónia da entrega de prémios, que decorreu esta quinta-feira em Amesterdão, Samar Abu Elouf disse que “trabalhar neste projeto foi uma experiência única, mas dolorosa"."As crianças palestinianas pagaram um preço elevado pelos horrores que viveram. Mahmoud é uma dessas crianças", acrescentou o fotojornalista.Ajjour e a sua família foram deslocados para o Catar onde, após tratamento médico, “Mahmoud está a aprender a usar os pés para jogar jogos no telemóvel, escrever e abrir portas", indica ainda a organização na página online.Abu Elouf é também palestiniana e está atualmente a viver no mesmo complexo de apartamentos de Doha, no Catar, onde se encontra Ajjour em tratamento.A fotógrafa estabeleceu laços com as famílias locais e documentou alguns dos poucos feridos graves que conseguiram sair do território para receber tratamento, relata a organização do prémio.O júri elogiou a “forte composição e atenção à luz” da foto e o seu tema instigador, especialmente as questões levantadas sobre o futuro de Mahmoud”.O júri elogiou também a forma como a foto retrata "a desumanização de uma região e os ataques implacáveis a jornalistas em Gaza, juntamente com a contínua negação de acesso a repórteres internacionais que procuram expor as realidades desta guerra".Foram também selecionadas duas fotos para o prémio de segundo lugar.c/agências