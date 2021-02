Reunião do G7 com partilha de vacinas na ordem de trabalhos

A reunião junta Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão e Canadá, com presença de chefes da União Europeia. Será o Reino Unido a assegurar a presidência rotativa do grupo, desta vez, virtual.





No discurso de boas vindas,. O primeiro-ministro britânico já tinha prometido fazer a partilha com os países pobres do excesso de vacinas que o país recebe, através do mecanismo internacional de vacinação da ONU, a Covax.

Paralelamente, Boris Johnson vai ainda pedir apoio a uma iniciativa que visa criar um objetivo de 100 dias para o desenvolvimento de vacinas para futuras doenças emergentes.

O Reino Unido encomendou mais de 400 milhões de doses de várias vacinas, portanto muitas ficarão por administrar.





No entanto, a decisão de como e quando serão distribuídas estas vacinas deverão surgir no fim do ano, de acordo com a informação conhecida.





Ministros advertem para as datas da cadeia de fornecimento e para a eventual necessidade de doses de reforço no outono.

Macron. 4 a 5% da vacinas para países pobres



Esta quinta-feira, o Presidente francês advogou, em entrevista ao Finacial Times, o envio por parte dos países ricos de 4 a 5% dos seus fornecimentos atuais para as nações mais pobres. Pede que o envio para África aconteça “muito rápido para que as populações as vejam a chegar rapidamente ao terreno”.







“Esta quantidade não irá atrasar nem um dia a estratégia de vacinação ocidental”, assegurou e alerta para uma “guerra de influência” perante a falta de ação, referindo-se à China e Rússia.Macron revelou que Merkel apoia uma iniciativa europeia de partilha de vacinas, acrescentando que espera que os Estados Unidos se possam juntar igualmente. Na ausência desse esquema, diz o presidente francês, a China e a Rússia preenchem a lacuna “num caminho de guerra de influência através das vacinas”.

O ministro James Cleverly revelou à BBC Radio 4 que o Reino Unido está a analisar uma partilha de uma “quantidade mais significativa” do que a defendida por Macron. E garantiu que a promessa de envio de vacinas para outros países não será usada como “vantagem diplomática de curto prazo”.







No entanto, admite que nesta altura ainda será difícil determinar quando poderá ser feita a partilha de vacinas.

Doação de Biden à Covax



O Governo britânico já doou 548 milhões de libras para a Covax, o organismo das Nações Unidas destinado a garantir uma distribuição equitativa de vacinas a nível mundial. No Reino Unido, já 17 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose de vacina, com 573,724 desses já com a vacinação completa.





Num comunicado emitido pela Casa Branca é dito que. A Casa Branca indicou ainda que o novo presidente deverá prometer esta sexta-feira no G7 quatro mil milhões de dólares para o dispositivo Covax.A chanceler alemã quer, por seu lado, ver o “G7 a tomar mais responsabilidade” tendo em vista a resposta à pandemia, de acordo com o seu porta-voz.Biden alterou a posição em relação a muitas das posturas da anterior Administração Trump. No entanto,

Dez países = 75% vacinação mundial

Na quarta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres denunciou “uma desequilibrada e injusta” distribuição de vacinas contra a Covid-19. Revelou queAlguns dos países mais ricos encomendaram doses suficientes para vacinar as suas populações mais do que uma vez.