Revelada pintura "excecional" de Picasso que retrata a sua musa Dora Maar
Uma pintura considerada "excecional" de Pablo Picasso, datada de 1943, que retrata a sua musa e amante Dora Maar foi revelada nesta quinta-feira na casa de leilões Hôtel Drouot, em Paris. A obra desconhecida até agora foi mantida pela família do primeiro proprietário desde 1944. "Bust of a woman with a Flowery hat" será vendida pela maior licitação a 24 de outubro.
Intitulada "Bust of a woman with a Flowery hat" (Busto de mulher com chapéu florido), a obra de Pablo Picasso, desconhecida até agora, retrata Dora Maar, uma fotógrafa, pintora e poeta francesa que era a mais conhecida musa do pintor.
O quadro foi pintado com óleo, mede 80 x 60 centímetros e "está avaliado em cerca de oito milhões de euros, um valor inicial que poderá subir", de acordo com o leiloeiro Christophe Lucien, da casa parisiense Drouot.
Esta obra de Picasso, concluída em 1943 durante a ocupação alemã de Paris, foi adquirida em agosto de 1944 por um colecionador francês que é o avô dos atuais proprietários.
Obra "excecional"
Agnes Sevestre-Barbé, especialista em Pablo Picasso, explicou que a obra "Bust of a woman with a Flowery hat" era "desconhecida para o público e nunca tinha sido exibida, exceto no estúdio do mestre espanhol em Paris".
A especialista acrescentou que é "bastante excecional e pontua um marco na história da arte e no percurso de Picasso".
O retrato foi realizado no final do turbulento relacionamento de nove anos do casal e mostra Maar sob uma luz mais suave e colorida do que os retratos anteriores do pintor.
Sevestre-Barbé descreve que Picasso representa Maar com "um rosto melancólico, mas harmonioso, usando um chapéu florido e colorido, num momento em que o pintor espanhol a abandonou, dedicando-se a uma artista mais jovem, Françoise Gilot".
"Bust of a Woman with a Flowered Hat (Dora Maar), 1943" | Benoit Tessier - Reuters
Picasso pintou cerca de 60 obras baseadas em Dora Maar que era a modelo e musa mais importante.
Durante o processo da construção da obra-prima do pintor, "Guernica", Dora fotografou o trabalho dedicado à Guerra Civil Espanhola, ajudando Picasso a desenvolver os traços na tela com as suas fotografias a preto e branco.
Dora Maar foi a quarta das sete mulheres do pintor. "Retrato de Dora Maar" e "Bust of a Woman" são outras representações cubistas famosas de Maar.
Pablo Ruiz Picasso nasceu em Espanha, na cidade de Málaga, a 25 de outubro de 1881. Pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo, morreu em França, em Mougins, a 8 de abril de 1973.