Reviravolta. Donald Trump diz que Ucrânia pode reconquistar territórios à Rússia

Após uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, em Nova Iorque, à margem da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Trump anunciou na sua rede Truth Social a sua nova posição face ao conflito.





Disse ainda que continuaria a fornecer armas à NATO "para que a NATO faça o que quiser com elas".



"Há três anos e meio que a Rússia trava uma guerra sem uma liderança clara, que uma verdadeira potência militar teria vencido em menos de uma semana", escreveu o presidente norte-americano, classificando o país de Vladimir Putin como "um 'tigre de papel'".



No início deste ano, Donald Trump disse sem rodeios ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que "não tinha as cartas na mão" e, posteriormente, convocou-o para se envolver em "trocas de território".





Há pouco mais de um mês, Trump afirmou que qualquer acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia envolveria "alguma troca de territórios".



Antes da sua cimeira no Alasca com o Presidente russo, Vladimir Putin, disse que "a Rússia está a avançar, a avançar, enquanto a Ucrânia está a perder".



Depois de se ter reunido com o chefe de Estado ucraniano em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU, o republicano inverteu o discurso e diz acreditar agora que "com tempo, paciência e apoio financeiro da Europa, e particularmente da NATO, regressar às fronteiras onde este conflito começou é uma opção".



"Putin e a Rússia têm GRANDES problemas económicos, e está na hora de a Ucrânia agir", acrescentou o presidente norte-americano nesta longa mensagem publicada no Truth Social.



"De qualquer forma, desejo o melhor a ambos os países. Vamos continuar a fornecer armas à NATO para que esta faça o que bem entender. Boa sorte a todos!", concluiu.

Zelensky satisfeito





Volodymyr Zelensky, manifestou depois satisfação com a "reviravolta" de Trump.



"Esta declaração de Donald Trump é um grande ponto de viragem", disse durante uma conferência de imprensa, referindo-se à mensagem publicada pelo presidente norte-americano na sua rede social.



Donald Trump "compreende claramente a situação e está bem informado sobre todos os aspetos desta guerra", elogiou ainda Volodymyr Zelensky numa publicação nas redes sociais.





Dirigindo-se ao Conselho de Segurança da ONU, também esta terça-feira, Volodymyr Zelensky apontou o dedo à China, considerando que Pequim tem o poder de acabar com o conflito na Ucrânia.



"Sem a China, a Rússia de Putin não é nada. No entanto, com demasiada frequência, a China mantém-se silenciosa e distante em vez de agir pela paz", lamentou o líder ucraniano.

