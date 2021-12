Revista do Ano 2021 - Internacional

A pandemia e as vacinas; o primeiro ano de Joe Biden na Casa Branca e as próximas intercalares norte-americanas; o novo ciclo na política europeia, com o fim da era Merkel; as presidenciais francesas da próxima primavera e um discreto, mas assertivo, Mario Draghi no poder em Itália. A consolidação chinesa no plano internacional; a ameaça de confrontação entre a Rússia e a Ucrânia. Jair Bolsonaro e Lula da Silva discutem quem será eleito para o Palácio do Planalto em outubro de 2022.