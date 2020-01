Revista envia postal de Natal com imagem de Trump assassinado

Here's all you need to know about the radical Left. A young staffer of mine opened this in a stack of holiday mail today. Just imagine if a conservative had distributed such a disgusting and hateful piece about a Democrat. I hope this will be investigated by the @secretservice pic.twitter.com/0q4FRQGdkY — Rep. Mike Johnson (@RepMikeJohnson) January 2, 2020

“Acabei de matar o Donald Trump na Quinta Avenida e ninguém me prendeu”, lê-se na capa do postal, com um desenho de um homem que segura uma arma.Não é coincidência que a frase apresentada na capa do cartão seja familiar. A declaração é uma referência a um comentário feito pelo Presidente dos Estados Unidos durante a campanha para as eleições presidenciais de 2016: “Eu poderia pôr-me no meio da Quinta Avenida e matar alguém, que não perderia eleitores, ok? É incrível”, disse Trump na altura.O arrojado cartão de Natal está a suscitar reacções de indignação por parte dos congressistas.

“Aqui está tudo o que precisam de saber sobre a esquerda radical”, começou por escrever Johnson. “Imaginem apenas que um conservador tivesse distribuído uma coisa tão nojenta e abominável sobre um democrata. Espero que isto seja investigado pelos serviços secretos”, diz o republicano.

This is unacceptable, and clearly I'm no fan of this President. But this absolutely crosses the line and there should be a public apology. Something like this is not a joking matter. https://t.co/5nuY1IslTM — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) January 2, 2020

Mark Zaid, o advogado que representa o denunciante no caso do, também já manifestou a sua opinião em defesa de Trump., escreve o advogado na sua conta do Twitter.Mas para além dos comentários que condenam o postal, há quem não lhe dê tanto valor, argumentando, num tom irónico, que a revista pornográfica “dificilmente representa o partido Democrata”.Evidentemente que também não poderiam faltar os comentários sarcásticos de quem ridiculariza toda a situação.“Eu e a minha família estamos chocados. Normalmente colocamos o postal de Natal da Hustler no frigorífico. Os meus filhos estão a chorar e a culpa é sua, senhor Flynt”, lê-se num dos comentários no Twitter, referindo-se a Larry Flint, diretor da revista.O diretor da revista chegou a oferecer um milhão de dólares a quem lhe fornecesse imagens comprometedoras do então candidato Donald Trump. Mais tarde, publicou também um anúncio noonde oferecia uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que ajudassem o processo do