"O general Fahd ben Hamad ben Abdelaziz al-Salmane foi nomeado conselheiro do ministro da Defesa", indicou a agência saudita SPA, citando um decreto real, acrescentando que seria substituído pelo chefe do Estado-Maior, Fayyad al-Ruwaili.

A mudança na cúpula militar surgiu um dia após fontes militares e governamentais terem anunciado que os rebeldes xiitas encontravam-se a cerca de 60 quilómetros da cidade de Áden, sede do Governo iemenita internacionalmente reconhecido.

Perante este avanço, o Exército iemenita anunciou também no domingo a reafetação de tropas que anteriormente se encontravam mobilizadas na região do estratégico estreito de Bab el-Mandeb, concretizando assim a retirada de forças daquela posição.

A decisão, informou o Exército iemenita na rede social X, "visa priorizar a segurança da capital, Áden", para onde o governo se transferiu após a tomada da capital, Sanaa, pelos huthis, em 2014, "bem como das províncias vizinhas".

As autoridades militares, na sexta-feira, indicaram que o Governo começara a fortificar as suas posições nos arredores da cidade, instalando sacos de areia e escavando túneis, em resposta ao avanço inimigo.

Na manhã de hoje, os huthis acusaram a Arábia Saudita de ter levado a cabo ataques aéreos em várias províncias iemenitas, que causaram a morte e ferimentos a dezenas de civis, além de danos em habitações e instalações públicas.

Na capital, Sanaa (controlada pelos rebeldes), uma criança morreu e outras sete pessoas --- entre as quais uma mulher e uma menina --- ficaram feridas quando um drone atribuído a Riade colidiu com uma habitação no bairro de Jadir, na periferia norte da cidade, informou o porta-voz do Ministério da Saúde, Annes al Asbahi, à X.

No panorama diplomático, a China afirmou também hoje que o seu enviado especial para o Médio Oriente, Zhai Jun, abordou a crise no Iémen durante uma visita ao Irão, Omã e Arábia Saudita, embora tenha evitado esclarecer se manteve contactos com os rebeldes huthis.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning explicou numa conferência de imprensa que Zhai trocou opiniões com os seus interlocutores sobre as situações no Irão e no Iémen, com o objetivo declarado de atenuar as tensões e promover uma solução política para o conflito iemenita.

A porta-voz assegurou que as partes consultadas concordaram com a necessidade de restabelecer a confiança mútua e evitar o recomeço das hostilidades, embora não tenha detalhado acordos concretos resultantes das negociações.

A visita surge depois de Pequim ter anunciado, no início de novembro, o envio de representantes diplomáticos ao Médio Oriente e à África para promover o diálogo face à deterioração da segurança regional.

O conflito no Iémen eclodiu em 2014, quando os huthis lançaram uma ofensiva contra as forças governamentais e assumiram o controlo de vastas áreas do país, incluindo a capital, Sanaa.

No ano seguinte, uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita interveio para apoiar o Governo iemenita reconhecido internacionalmente.

Uma trégua, em vigor desde 2022, foi quebrada em julho, no contexto do conflito regional.

Desde então, mais de 1.600 pessoas foram mortas em território iemenita e mais de 300 mil foram forçadas a fugir, segundo a ONU.