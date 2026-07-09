Riade considera ataques iranianos ameaça à segurança regional

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita considera que os ataques constituem uma "violação da soberania de estados irmãos" e alerta que semelhantes operações violam a Resolução 2817 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), de 11 de março de 2026, que exige a interrupção de todos os ataques iranianos na região.

Riade defende que a postura iraniana "prejudica os esforços internacionais para repor a segurança" e lembra que a resolução da ONU destaca a "importância de se respeitar a soberania" de países terceiros em caso de conflito, bem como o "compromisso com resoluções e leis internacionais".

Os Estados Unidos lançaram várias vagas de ataques aéreos contra o Irão entre terça-feira e hoje, alegando que estão a agir em resposta aos ataques iranianos contra navios no estreito de Ormuz.

Em resposta a esses ataques, na origem de pelo menos 14 mortos e quase 80 feridos nos últimos dois dias, o Irão lançou mísseis e drones contra alvos norte-americanos em vários países da região.

Além de ataques, os dois países trocam nos últimos dias acusações mútuas de violações do memorando de entendimento e alertas sobre um possível colapso do cessar-fogo acordado em 08 de abril, do qual Israel é também signatário.

Teerão exige que a passagem pelo estreito seja coordenada com as forças norte-americanas até que seja alcançado um acordo de paz definitivo para pôr fim ao conflito no Médio Oriente, desencadeado pela ofensiva conjunta dos EUA e Israel no final de fevereiro.