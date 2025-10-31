Mundo
Rio de Janeiro. Combate ao crime organizado "falha há 30 anos"
O investigador em crime organizado, Roberto Uchôa, critica a metodologia que as autoridades brasileiras têm seguido nas últimas décadas. "O Estado só entra nessas comunidades através do confronto e da polícia", sublinha em entrevista à Antena 1.
"Não há política pública social, não há um trabalho de resgate dessa comunidade", afirma Roberto Uchôa.
Nos 365 dias do ano, em 363 as pessoas vivem "sob a opressão da organização criminosa". Nos dois dias em que o Estado entra nas comunidades nada muda "porque ela mantém o controlo do território", refere este investigador em crime organizado.
"Além de não mudar a realidade, fragiliza ainda mais a relação entre população e Estado", avisa este elemento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
"Que não entre apenas a polícia que entrem Educação, Saúde, serviços básicos. Coisas que essas populações não recebem", defende Uchôa ao jornalista João Couraceiro.