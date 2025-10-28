Rio de Janeiro critica falta de apoio federal em megaoperação contra Comando Vermelho

Em conferência de imprensa, Cláudio Castro classificou a operação como "a maior" já realizada contra o Comando Vermelho e disse que o Rio de Janeiro "está sozinho nessa guerra".

"Essa operação de hoje tem muito pouco a ver com a Segurança Pública. É uma operação de Estado de Defesa. É uma guerra que está passando os limites (...) que nada tem a ver com segurança urbana. Deveríamos ter um apoio maior e até das Forças Armadas", frisou o governador.

"Não temos o auxílio de blindados nem dos agentes de forças federais, nem de segurança nem de defesa", criticou, referindo- se à operação realizada hoje nos complexos do Alemão e da Penha.

Pelo menos 18 membros do crime organizado morreram hoje numa megaoperação na cidade brasileira do Rio de Janeiro contra o grupo Comando Vermelho, que retaliou com um ataque de `drones`, segundo um novo balanço do Governo carioca.

Cláudio Castro, disse aos jornalistas que entre os mortos há dois polícias, esclarecendo ainda que a operação, iniciada ao inicio da manhã de hoje, ainda continua e que o balanço apresentado é parcial e que, por isso, podem ainda existir mais mortos.

O Governo do Rio de Janeiro mostrou um vídeo das operações no qual é possível ver a utilização de `drones` para lançar bombas contra as autoridades.

De acordo com a imprensa local, integrantes do Comando Vermelho ergueram barricadas nas favelas para tentar impedir a entrada das forças de segurança.

Entre os suspeitos mortos encontra-se um dos principais líderes da fação.

Há ainda nove agentes baleados e três civis que também foram atingidos.

No total, 56 homens foram detidos, cinco deles feridos e hospitalizados, encontrando-se sob custódia. As autoridades apreenderam 31 fuzis, de uso exclusivo das Forças Armadas, duas pistolas e nove motos.

A Operação Contenção, que visa deter líderes criminosos do Rio de Janeiro e de outros estados, e de combater a expansão do Comando Vermelho, mobilizou cerca de 2.500 agentes, que entraram em confronto com os alegados criminosos, com o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão.

Pelo menos 45 escolas fecharam, cinco clínicas suspenderam os atendimentos e 12 autocarros desviaram o seu trajeto devido à operação, segundo a imprensa brasileira.

"Peço aos moradores da região que permaneçam em casa enquanto as forças de segurança atuam", apelou o governador.

O Comando Vermelho foi criado em 1979 nas prisões do Rio de Janeiro e é hoje uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo.