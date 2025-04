Rio de Janeiro inspira-se em Lisboa para ser centro tecnológico da América Latina

O diretor de relações internacionais do parque Maravalley, o novo parque tecnológico do Rio de Janeiro, em declarações à Lusa, frisou que "Lisboa sempre foi um grande 'case (study', exemplo para estudo)".

Lisboa "passou por um processo que é muito o que a gente quer desenvolver", disse Júlio Azevedo.

"Uma cidade que encontrou na tecnologia um caminho de desenvolvimento económico e que virou um grande 'hub' daquela região", sublinhou o responsável carioca, à margem da terceira edição do Web Summit Rio, que termina esta quarta-feira.

O objetivo da prefeitura do Rio de janeiro, "é fazer muito parecido com o que Lisboa fez, virar um grande 'hub' global tecnológico do epicentro da América Latina e o Web Summit a gente sabe que ele é um grande potencial de fazer essa chave virar", considerou.

Para sustentar esse possível crescimento, o município criou em 2024 o Maravalley, um parque tecnológico com ligação direta ao Instituto de Matemática Pura e Aplicada.

Instalado na zona portuária, o parque junta academia, mercado e poder público num mesmo espaço, com o objetivo de transformar conhecimento em negócios e requalificar urbanisticamente a região.

"Não só vamos criar uma densidade de empresas de tecnologia, como vamos mudar completamente a ocupação da região portuária", destacou Azevedo.

O impacto já se reflete no Web Summit Rio, que conta este ano com um número recorde de 20% de startups cariocas entre as mais de 1.300 presentes no evento.

Perspetivas que se abrem

O Rio de Janeiro é, desde domingo e até hoje, o centro mundial da inovação tecnológica, com 28 "startups" portuguesas entre as mais de mil na Web Summit Rio, que quer criar novas pontes num momento de mudança nas alianças comerciais.

A inteligência artificial, a sustentabilidade, a tecnologia financeira, a regulamentação das plataformas e a diversidade na tecnologia serão outros dos focos do evento, que vai na terceira edição no Rio de Janeiro e que, segundo o governo carioca, tem potencial para atrair mais de 800 mil pessoas e injetar na economia carioca cerca de 1,2 mil milhões de reais (cerca de 250 milhões de euros) até 2028.

Do lado português, estão presentes 28 "startups" com o foco em soluções de inteligência artificial, recursos humanos e desporto e "fitness", apoiada pela Startup Portugal e pela Unicorn Factory Lisboa, das quais 11 participam na conferência no âmbito da iniciativa Business Abroad", indicou a organização, em comunicado.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028. A empresa registou também, além do Rio de Janeiro, uma expansão para o Médio Oriente, com o Web Summit Qatar, que se realizou no início de 2024.