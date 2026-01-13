Rio de Janeiro proíbe construção de edifícios que façam sombra nas praias e calçadões

"Não será permitida, em todo o Município do Rio de Janeiro, a qualquer título, edificação com gabarito capaz de projetar sombra sobre o calçadão e/ou areal", lê-se no despacho assinado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Esta decisão altera uma lei de 2000 que apenas proibia a construção de edifícios na orla e amplia a restrição para todas as construções que provoquem sombra tanto nas praias como no calçadão.

Ainda assim, permite que os empreendimentos que já estão em construção incumpram as novas diretrizes.

Uma das razões para a alteração da lei foi precisamente a construção de dois empreendimentos no bairro de Ipanema "que provocariam sombreamento na orla", explicou em comunicado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ), ao elogiar a nova lei.

"É perfeitamente possível atualizar leis quando se identificam falhas na legislação urbanística. Antes, a proibição se restringia aos prédios localizados na própria orla; agora, a regra foi aprimorada e passou a alcançar também as quadras internas, que também projetam sombra sobre as praias", detalhou, em comunicado, o presidente do CAU/RJ, Sydnei Menezes,