Risco da IA é "real" mas debate pode ser "marketing perigoso das próprias empresas"

Dalila Durães, vice-presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, concordou esta quinta-feira que existe um risco real neste setor, mas alertou que o mais recente debate sobre os perigos pode fazer parte de "algum tipo de marketing perigoso" das gigantes tecnológicas.





“Há um risco real, isso é evidente”, que tem aumentado “principalmente devido à sua crescente autonomia”, avisou a especialista em entrevista à RTP Notícias conduzida pela jornalista Núria Melo.

“Mas também temos que ter alguma atenção até que ponto isto pode ser algum tipo de marketing perigoso das próprias empresas”, alertou.





A especialista explicou que os riscos que têm vindo a ser referidos nos mais recentes debates estão relacionados com “a autonomia, ou seja, estes sistemas são capazes de se autoalimentar com novo conhecimento e de tomar decisões” sem controlo humano.



“Podem tomar decisões que nos ponham em perigo”, alertou, dando como exemplos violações de privacidade, manipulação de informação ou deepfakes.





“Quando perdemos o controlo de um sistema, sendo ele autónomo, pode tomar decisões por ele próprio”.





Esta semana, Jacob Coxon, antigo investigador da Anthropic, anunciou na rede social X que deixou de trabalhar para a empresa, alertando sobre os perigos graves da inteligência artificial para o futuro da humanidade.





As afirmações reacenderam o debate sobre os riscos desta tecnologia.

Dalila Durães afirmou que “a regulamentação cada vez mais tem um papel fundamental, mas terá que ser a nível mundial que tem de haver acordo” no sentido do desenvolvimento de sistemas de IA e da concentração na quantidade de empresas que desenvolvem este tipo de tecnologia.Por serem “muito poucas”,com o poder económico que têm sobre toda a parte da Inteligência Artificial, que funciona a nível global”.