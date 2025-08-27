"Risco de fuga". Juiz decide vigilância de 24 horas a Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro está sob vigilância policial a todas as horas do dia. Um juiz do Supremo Tribunal do Brasil deu ordem de vigilância permanente ao ex-presidente, que se encontra em prisão domiciliária desde o início deste mês.
Bolsonaro está acusado de tentativa de golpe de Estado depois de ter perdido as eleições presidenciais em 2022 e de ter tentado impedir a tomada de posse de Lula da Silva.
O julgamento do ex-presidente começa na próxima semana.