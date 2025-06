Risco de toxicidade radioativa "reduzido" no Irão após ataques

Diogo Valada, engenheiro físico, analisou na RTP as possibilidades dos ataques israelitas contra as instalações nucleares iranianas provocarem uma catástrofe radioativa.

O especialista refere que uma das instalações atacadas, a central de Kordo, está dentro da montanha a grande profundidade, pelo que duvida que as centrifugadoras de urânio tenham sido danificadas.



De qualquer modo, refere, "o risco de toxicidade radioativa é reduzido", pois o nível de radioatividade do "urânio enriquecido" é baixo "num reator em operação".



O maior perigo é o risco químico e corrosivo dentro da instalação, devido ao uso do hexafluoreto de urânio ou a molécula inserida nas centrifugadora, mas o tempo de vida desta molécula é curto, pelo que o perigo para as populações será também relativamente baixo.



A possibilidade deste elemento conseguir difundir-se através das condutas de ar, devido ao fumo provocado por eventuais incêndios, não pode contudo deixar de ser considerada.



Diogo Valada admite ainda que o atual programa nuclear do Irão poderia obter bombas atómicas "funcionais" no prazo de um ano.