Risco de um desastre nuclear é cada vez mais forte em Zaporizhia

Em Kharkiv, a Rússia anunciou que eliminou mais de uma centena mercenários estrangeiros e que feriu cinquenta após um ataque com mísseis de alta precisão.



Em Mykolaiv, vários bombardeamentos russos atingiram uma escola e um hotel nos arredores da cidade de madrugada. Não há registo de vítimas. Isto no dia em que a Rússia dá início aos Jogos Internacionais do Exército e ao Fórum do Exército 2022.



Vladimir Putin marca presença na apresentação anual dos novos produtos na indústria militar.