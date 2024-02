Rishi Sunak avisa Benjamin Netanyahu. "Pausa humanitária" em Gaza é "prioridade imediata"

"O primeiro-ministro sublinhou a escala da crise humanitária em Gaza e apelou Israel a abrir completamente a passagem de Kerem Shalom e a permitir a entrega por via marítima da ajuda internacional através do porto de Ashdod", esclareceu o comunicado.



Sunak "repetiu que a prioridade imediata deveria ser negociar uma pausa humanitária para permitir a libertação com toda a segurança dos reféns e facilitar o encaminhamento de uma ajuda muito mais importante a Gaza, levando a um cessar-fogo duradouro a mais longo prazo", explicou ainda o seu porta-voz"



"O primeiro-ministro declarou que o Reino Unido estava profundamente preocupado com a perda de vidas civis em Gaza e pelo impacto humanitário potencialmente devastador de uma incursão militar israelita em Rafah", acrescentou.



A conversa entre os dois líderes coincidiu com uma nova vaga de ataques na área meridional da Faixa de Gaza.



É "necessário fazer mais" para suavizar as restrições impostas ao fornecimento de ajudas e garantir que as Nações Unidas e as agências humanitárias possam chegar aos palestinianos em toda a Faixa de Gaza, acrescentou Rishi Sunak.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu esta quarta-feira uma "possante" operação em Rafah "depois" de ter permitido à população civil de abandonar esta cidade.



Israel prometeu arrasar com o movimento islamita palestiniano Hamas, responsável pelo ataque lançado a 7 de outubro contra Israel que causou 1.160 pessoas, na sua maior parte civis, de acordo com a contabilidade israelita.



De acordo com o ministério da Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas, a ofensiva israelita provocou pelo menos 28.576 mortos, na maioria identificados como civis.