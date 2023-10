Robert Fico promete ajuda na reconstrução da Ucrânia mas critica fornecimento de armas

Foto: Radovan Stoklasa - Reuters

O Smer, liderado pelo ex-primeiro-ministro Robert Fico, ganhou as eleições com 23% dos votos. Em segundo, ficou o partido centrista Eslováquia Progressista com 17%.



O partido vencedor, que integra o Partido Socialista Europeu e o grupo de socialistas no Parlamento Europeu, fez campanha claramente pró-Rússia e anti-Estados Unidos.



Robert Fico promete ajuda na reconstrução da Ucrânia, mas critica o fornecimento de armas ao país.