Robert Mugabe: de herói da independência a ditador

RTP06 Set, 2019, 11:27 / atualizado em 06 Set, 2019, 11:50 | Mundo

Robert Gabriel Mugabe nasceu a 21 de fevereiro de 1924 no que era a antiga colónia britânica da Rodésia, governada por um regime ditatorial de minoria branca. Filho de um fazendeiro local, foi educado numa escola de jesuítas. Aluno, dizem, exemplar, prosseguiu os estudos superiores nas mais prestigiadas universidades africanas e obteve uma licenciatura em Economia na Universidade de Londres.



Iniciou a carreira profissional como professor no Gana, onde conheceu as teorias pan-africanas de Kwame Nkrumah, o líder do movimento independentista local.



Só regressou à Rodésia quando tinha 36 anos. Pouco depois, funda a União Nacional Africana do Zimbabué, o partido ZANU, que liderou durante mais de 40 anos.



Em 1964 foi preso devido às suas atividades políticas revolucionárias. É no seu último ano de prisão, em 1973, que é eleito presidente da ZANU.



Após 10 anos de prisão, Mugabe é libertado em 1974, aproveitando a independência de Moçambique no pós-25 de Abril, onde se refugia. Lá, organiza uma guerrilha contra a ditadura de minoria branca de Ian Smith.



Em 1980 vence as primeiras eleições na nova República do Zimbabué. Acolhido como libertador, a sua política de reconciliação, em nome da unidade do país, vale-lhe muitos elogios nas capitais estrangeiras. Mas rapidamente o herói da independência faz uso do poder, com mão pesada, contra os seus oponentes.



Os seus abusos contra a oposição, as fraudes eleitorais e especialmente a violenta reforma agrária lançada em 2000 são fortemente condenadas pelo Ocidente.



O "camarada Bob", há muito considerado insubmersível, é gradualmente abandonado pelos fiéis do regime.



No final de 2017, após um golpe do exército apoiado pelo seu partido, Zanu-PF, o mais antigo chefe de Estado em exercício do mundo, na época, é forçado a renunciar. Deixa um país preso numa profunda crise económica, que continua a piorar ainda nos dias de hoje.





Desde a sua humilhante renúncia, Mugabe, de saúde fragilizada, fez poucas aparições públicas.





De acordo com a imprensa local, realizou várias viagens médicas a Singapura.

Morreu a 6 de setembo de 2019 num hospital em Singapura, onde estava internado desde abril.