Robinhood. Ataque informático expôs dados de sete milhões de clientes

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Robinhood, o incidente ocorreu no dia 3 de novembro, quando uma “terceira parte não autorizada teve acesso a um número limitado de informação pessoal de uma parcela” dos seus clientes.

A Robinhood sublinha, no entanto, que o ataque foi “contido” e que não foram expostos quaisquer números de segurança social, de contas bancárias ou de cartões de débito, assim como “não houve qualquer perda para os clientes como resultado deste incidente”.

“Informámos imediatamente as autoridades policiais e continuamos a investigar o incidente com a ajuda da Mandiant, uma empresa de segurança externa”, esclarece a Robinhood.“A Robinhood conteve rapidamente o incidente de segurança e conduziu uma investigação completa para avaliar o impacto”, disse Charles Carmakal, vice-presidente e diretor de tecnologia da Mandiant, a The Hill A quebra de segurança ocorre após um ano difícil, a nível financeiro, para a Robinhood, que estava no centro de uma crise comercial no início deste ano.