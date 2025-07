Robot treinado por inteligência artificial faz operação sem ajuda humana

Em declarações ao Guardian , a Universidade Real de Cirurgiões do Reino Unido diz que este é um passo “entusiasmante” em direção ao futuro para um “mundo de autonomia”. Para os especialistas, o acontecimento pode levar a que este tipo de robots consiga replicar com 100 por cento de eficácia as habilidades dos melhores cirurgiões.A nova descoberta permite que os robots operem em tecidos moles como vesículas biliares. O estudo sobre a operação foi publicado na revistae aponta que apesar de mais lentos, os robots foram capazes de irem corrigindo erros com o passar do tempo e mostraram adaptar-se às variações anatómicas em diferentes momentos.A equipa que liderou este projeto faz parte das Universidades Johns Hopkins, Stanford e Columbia e os seus membros consideraram que foi alcançada uma “meta que leva à implantação clínica de sistemas cirúrgicos autónomos”.“Fomos capazes de realizar um procedimento cirúrgico com um nível de autonomia alto. Em trabalhos anteriores, fomos capazes de realizar alguns procedimentos como suturas.”.A explicação foi dada por Axel Krieger, professor Assistente de Engenharia Mecânica da Johns Hopkins.“Penso que é um grande marco neste estudo que mostra que este tipo de cirurgia em tecidos moles é possível de realizar de forma autónoma”.O autor do estudo, Ji Woong Kim, da Universidade de Stanford, revelou que o trabalho realizado permite mostrar queO próximo passo é continuar a treinar estes robots em procedimentos cirúrgicos diferentes para a expansão de capacidades. Espera-se que numa década, a autonomia destes robots permita testar estes procedimentos em humanos.