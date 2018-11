Roger Waters chama Trump e Bolsonaro de "neofascistas" e critica Israel

Lusa03 Nov, 2018, 07:41 / atualizado em 03 Nov, 2018, 07:44 | Mundo

"Donald Trump? Não me atrevo a perder o meu precioso fôlego com esse cretino", afirmou o músico britânico, questionado sobre a decisão do Presidente norte-americano de transferir a embaixada de Israel para Jerusalém.

Waters falava na conferência "Palestina e os direitos humanos hoje", na capital do Uruguai, onde tem hoje previsto um concerto.

Para o baixista, os palestinianos "não têm direitos e o resto do mundo não faz nada".

"Israel não vai parar até eliminar o último palestiniano", lamentou. "[Israel] nunca permitiu a criação de um Estado palestiniano, não é agora que o vai fazer".

O músico lamentou, ainda, o facto de as adesões ao movimento global de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) a Israel estarem a ser "criminalizadas" e qualificadas de "antissemitas", quando, na sua opinião, o apoio à Palestina "nada tem a ver com a religião".