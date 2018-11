Bolsonaro segue passos de Trump e quer embaixada em Jerusalém

Carlos Santos Neves - RTP02 Nov, 2018, 08:50 / atualizado em 02 Nov, 2018, 08:52 | Mundo

A primeira declaração de Jair Bolsonaro sobre o Estado hebraico, no domingo, surgiu na conta do Presidente eleito na rede social Twitter.



Jair Bolsonaro questionou ainda a proximidade entre o Palácio Presidencial do Planalto, em Brasília, e a embaixada palestiniana: “Isso não deveria ser assim, por razões de segurança”.

“Emocionante”

O primeiro-ministro israelita reagiu entretanto às declarações do Presidente eleito do Brasil, descrevendo a sua intenção como “um passo histórico, correto e emocionante”.



O dossier Moro

Na conferência de imprensa de quinta-feira, Bolsonaro admitiu desistir da fusão dos ministério da Agricultura e Meio Ambiente, plano que foi recebido com críticas por parte de produtores agrícolas e ambientalistas.

c/ agências

“Como declarado durante a campanha, pretendemos transferir a embaixada brasileira de Telavive para Jerusalém, Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos”, escreveu o Presidente eleito, que voltaria à carga, posteriormente, em conferência de imprensa. Para sustentar que “quem decide a capital é o país”.“Se o Brasil a levou do Rio de Janeiro para Brasília, foi o Brasil. Não vejo problema. Temos todo o respeito por Israel e pelo povo árabe. Aqui todo o mundo convive sem problemas”, propugnou Bolsonaro.Recorde-se que o Brasil reconheceu em 2010, pela mão do então Presidente Lula da Silva o Estado palestiniano – com as fronteiras do início de junho de 1967, ou seja, anteriores à Guerra dos Seis Dias, que opôs países árabes e Israel.Embora ganhe assim corpo o cenário de distanciamento do próximo Governo brasileiro face à Autoridade Palestiniana, Bolsonaro, que assumirá a Presidência a 1 de janeiro, procurou fazer passar a ideia de estará empenhado em “resolver problemas” na arena internacional, ao invés de “gerar” situações que “compliquem as negociações com o mundo inteiro”.Além dos Estados Unidos, também o Paraguai e a Guatemala anunciaram a transferência das embaixadas para Jerusalém. Contudo, a diplomacia paraguaia acabou por recuar nesta decisão, mantendo a representação diplomática em Telavive.A mudança da embaixada norte-americana foi decretada em dezembro do ano passado por Donald Trump.“Felicito o meu amigo, o Presidente brasileiro eleito, Jair Bolsonaro, pela sua intenção de transferir a embaixada para Jerusalém”, afirmou Benjamin Netanyahu, numa mensagem reproduzida por um porta-voz.Bolsonaro já defendera, em entrevista ao jornal conservador- a publicar na íntegra esta sexta-feira -, que o Estado hebraico teria “o direito soberano a decidir qual é a sua capital”.Bolsonaro pronunciou-se também sobre a escolha de Sérgio Moro, o juiz da operação Lava Jato, para a pasta da Justiça.“Conversamos por uns 40 minutos e ele expôs o que pretende fazer caso seja ministro e eu concordei a 100 por cento do que ele propôs. Ele queria liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado e um Ministério com poderes para tal”, afirmou o Presidente eleito.Moro, acentuou Jair Bolsonaro, “vai ser um ministro importante. Qualquer pessoa que apareça no noticiário policial vai ser investigada e não terá qualquer interferência da minha pessoa”.Bolsonaro quis refutar as críticas do Partido dos Trabalhadores por causa da nomeação do juiz para o Ministério da Justiça: “Se eles estão reclamando é porque eu fiz a coisa certa”.“O trabalho dele foi muito bem feito. Em função do combate à corrupção, da operação Lava Jato, as questões do Mensalão, entre outros, ele ajudou-me a crescer, politicamente falando”, carregou.Enquanto juiz, Moro, que aceitou integrar o Executivo, foi responsável pela condenação em primeira instância de Luiz Inácio Lula da Silva num processo sobre a propriedade de um apartamento de luxo em São Paulo.