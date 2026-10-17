Roménia abateu dois drones no espaço aéreo nacional sobre o Mar Negro

"Dois drones foram abatidos há poucos minutos por pilotos do Exército romeno sobre o Mar Negro, momentos depois de terem entrado ilegalmente no nosso país", informou o ministro da Defesa, Radu Miruta, numa publicação no Facebook, sem especificar o tipo de drones em questão.

Segundo o governante, o primeiro drone entrou no espaço aéreo romeno pelas 17h59 locais (14h59 em Lisboa) e foi abatido em menos de dois minutos, a 25 quilómetros a sudeste de Sulina, banhada pelo Mar Negro.

O segundo foi abatido às 18h05 locais (15h05 em Lisboa) na mesma zona, cinco minutos até ter entrado no espaço aéreo romeno.

"Os dois drones foram abatidos por aviões F-16 da Força Aérea romena (...) depois de os sistemas de vigilância por radar terem detetado um grupo de alvos aéreos a deslocar-se a cerca de 120 quilómetros a leste da Ilha das Serpentes, em direção a sudoeste", acrescenta a publicação.

Este ano, a NATO já abateu quatro drones no espaço aéreo romeno.