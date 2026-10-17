Roménia abateu dois drones no espaço aéreo nacional sobre o Mar Negro
A Roménia abateu hoje dois drones sobre o Mar Negro, num contexto de multiplicação de ataques contra navios na região, considerados uma repercussão da guerra na Ucrânia.
"Dois drones foram abatidos há poucos minutos por pilotos do Exército romeno sobre o Mar Negro, momentos depois de terem entrado ilegalmente no nosso país", informou o ministro da Defesa, Radu Miruta, numa publicação no Facebook, sem especificar o tipo de drones em questão.
Segundo o governante, o primeiro drone entrou no espaço aéreo romeno pelas 17h59 locais (14h59 em Lisboa) e foi abatido em menos de dois minutos, a 25 quilómetros a sudeste de Sulina, banhada pelo Mar Negro.
O segundo foi abatido às 18h05 locais (15h05 em Lisboa) na mesma zona, cinco minutos até ter entrado no espaço aéreo romeno.
"Os dois drones foram abatidos por aviões F-16 da Força Aérea romena (...) depois de os sistemas de vigilância por radar terem detetado um grupo de alvos aéreos a deslocar-se a cerca de 120 quilómetros a leste da Ilha das Serpentes, em direção a sudoeste", acrescenta a publicação.
Este ano, a NATO já abateu quatro drones no espaço aéreo romeno.