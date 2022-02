Roménia prepara plano para vaga de refugiados em caso de guerra

"Preparámos um plano de ação para gerir um afluxo muito grande de refugiados em território romeno", afirmou na segunda-feira à noite o ministro, em entrevista à televisão romena.

O Ministério do Interior identificou possíveis pontos de entrada dos refugiados e está a preparar uma infraestrutura para os acolher e abrigar, adiantou.

A Roménia faz fronteira com a Ucrânia a nordeste e partilha com aquele país zonas fluviais, terrestres e marítimas ao longo de quase 650 quilómetros.

Um dos possíveis cenários de guerra previstos pelos especialistas seria uma invasão russa do sudoeste da Ucrânia, o que possibilita a abertura de um corredor entre a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, e o território da Transnístria, controlado por rebeldes pró-Rússia dentro da República da Moldávia.

Uma situação de guerra no sudoeste da Ucrânia poderia provocar uma avalanche de refugiados ucranianos em direção à Roménia, que, nesta parte da fronteira, é separada da Ucrânia pelo último trecho do Danúbio.

A Roménia, que faz parte da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e abriga uma importante base aérea da Aliança Atlântica no Mar Negro, antecipa que, em caso de guerra na região, também terá de lidar com um afluxo de refugiados por terra.

Os presidentes da câmara das províncias romenas de Iasi, Suceava e Botosani, perto da fronteira com a Ucrânia, confirmaram à imprensa local já terem começado a trabalhar para encontrar locais onde possam ser alojados possíveis refugiados.