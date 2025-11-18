Mundo
Ronaldo mostrou vontade de conhecer Trump e vai à Casa Branca
O presidente dos Estados Unidos recebe esta terça-feira, em Washington, o príncipe herdeiro da Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. Uma audiência que terá um convidado especial: Cristiano Ronaldo.
O jogador português tinha confessado há poucas semanas, na entrevista que deu ao britânico Piers Morgan, que gostava muito de conhecer o presidente dos Estados Unidos, um desejo que não demorou muito a ser satisfeito.Cândida Pinto - Antena 1
Esta terça-feira, Ronaldo pode apertar a mão a Trump e ter no seu historial de vida mais uma marca pessoal.