Ross Perot. Multimilionário e candidato presidencial morreu aos 89 anos

09 Jul, 2019, 16:32 | Mundo

Ross Perot concorreu por duas vezes à presidência dos Estados Unidos da América, como independente e com campanhas maioritariamente financiadas por ele próprio, baseadas na denúncia das despesas governamentais e no consequente aumento constante do défice em sucessivas Administrações - um assunto a que ele próprio se referia como a "tia maluca que vive na cave", de quem ninguém fala.





Em 1992, liderou as sondagens Gallup ao longo de cinco meses antes das eleições, com 39 por cento das preferências eleitorais, contra os 31 por cento conseguidos por George W.Bush (Partido Republicano) e os 25 por cento obtidos por Bill Clinton (Partido Democrata).





Apesar de ter conseguido 18,9 por cento do voto popular, falhou nos votos do colégio eleitoral e ficou pelo caminho.







Voltou a concorrer em 1996, desta vez pelo Partido que ajudou a fundar, o Partido Reformador. Conseguiu 8,4 por cento dos votos populares, na primeira eleição ganha por Bill Clinton.



Perot morreu esta terça-feira em casa, aos 89 anos. "Ross Perot, o empresário inovador e marido, irmão, pai e avô amantíssimo, faleceu cedo esta terça-feira, na sua casa em Dallas, rodeado da sua devotada família", lê-se na declaração publicada pela família.

Nascido em Texarkana a 27 de junho de 1930, Ross Perot começou por ser vendedor e fez fortuna em serviços de computação, tendo fundado a Electronic Data Systems em 1962, que venderia à General Motors.







Em seguida, fundou a Perot Systems, em 1988, que acabaria por vender à Dell em 2009, por 3.9 mil milhões de dólares.





Em 2016, de acordo com a revista Forbes, estava entre os 170 homens mais ricos dos Estados Unidos.







Era também conhecido pela sua filantropia. Foi um dos "anjos" que financiou a NeXT, a empresa fundada por Steve Jobs depois deste ser expulso da Apple.





Os seus sucessos nos negócios tornaram-no habituado a ganhar e destemido. Quando dois dos seus empregados foram detidos no Irão em 1978, organizou uma equipa de comandos entre os seus funcionários e contratou um coronel Boina Verde para os libertar.





Perot denunciou o abandono de milhares de militares norte-americanos no Sudoeste Asiático após a guerra do Vietname, fez abertamente campanha contra a primeira Guerra do Golfo, e contestou a NAFTA - o Acordo de Comércio Livre da América do Norte.





Os seus reveses eleitorais, apesar dos resultados obtidos junto dos eleitores moderados, afastaram-no da política ativa, embora tivesse apoiado posteriormente a maioria dos candidatos presidenciais republicanos, incluindo George Bush e Mitt Romney.



A sua pronúncia texana, os seus modos francos e assertivos, as suas propostas económicas "de trazer por casa", marcaram a política norte-americana, tanto como a sua baixa estatura, o seu cabelo curto e as orelhas salientes com as quais ele próprio gozava.