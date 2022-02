Roterdão vai desmanchar ponte icónica para deixar passar iate de Jeff Bezos

A imponente ponte Koningshaven é um ícone holandês e muito conhecido do maior porto europeu. Também conhecida com “De Hef”, foi construída em 1878, pela primeira vez, e reconstruída depois de ter sofrido vários danos durante um bombardeamento na II Guerra Mundial.E devido às suas grandes dimensões, não conseguirá passar por baixo da De Hef. Por isso,, justificou um porta-voz do prefeito de Roterdão à AFP, acrescentando esta é uma medida positiva “de uma perspetiva económica e de preservação do emprego”.

A remoção da secção central da ponte deverá acontecer durante o próximo verão e prevê-se que demore algumas semanas. No entanto, a decisão está a gerar polémica, visto que a autarquia prometeu, depois da renovação em 2017, que nunca mais iria desmantelar a ponte.



Benefícios económicos

Quando anunciou o desmantelamento da De Hef, a Câmara justificou a importância económica e os empregos gerados pela construção deste iate, e garantiu que a ponte voltará a ter a aparência atual depois de reconstruída. Sendo Jeff Bezos um dos homens mais ricos do mundo e um dos que mais investe em negócios, ou em viagens privadas ao espaço, o executivo autárquico considerou que a construção, do que será o maior iate do mundo a vela, trará muitos empregos para a cidade.



Ainda assim, as críticas são muitas.



"Não temos muitos edifícios históricos em Roterdão. Muitos monumentos foram destruídos durante a guerra e gostamos muito desta ponte", disse Ton Wesselink, presidente da Sociedade Histórica de Roterdão, à agência de notícias EFE.



"Foi restaurado há alguns anos, e prometeram não lhe tocar novamente. Por isso, não entendemos porquê que agora, para um barco passar, a têm de desmantelar", acrescentou.





O emprego é importante, concordou ainda, "mas há limites quanto ao que se pode fazer com os legados históricos".





Segundo Wesselink, "o risco de ficarem danos na estrutura deve ser reduzido a quase zero porque o trabalho será feito por profissionais, mas há sempre esse risco”.



A medida foi também criticada pelo político “verde” local Stephan Leewis no Twitter , que considera que "desmantelar um “belo monumento nacional" como "uma ponte, é ir longe demais".





“Deze man heeft zijn geld verdiend door het uitknijpen van personeel, het ontwijken van belastingen/regelgeving en nu moeten wij ons mooie rijksmonument afbreken? Dat gaat echt een brug te ver” aldus @StephanLeewis die hierover een debat heeft aangevraagd.https://t.co/C5GvEztQcu — GroenLinks Rotterdam (@groenlinksrdam) February 2, 2022