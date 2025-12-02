Roubadas 20 mil munições do Exército alemão, em Burg

"Levamos este roubo muito a sério, pois este tipo de munições não podem cair em mãos erradas", disse um porta-voz do Ministério da Defesa da Alemanha à revista alemã, publicada hoje.

O roubo ocorreu entre a noite de 24 de novembro e a manhã seguinte, quando um desconhecido abriu a carga do camião que se encontrava num parque de estacionamento na cidade de Burg, Estado da Saxónia-Anhalt, no leste da Alemanha.

O Ministério da Defesa de Berlim confirmou o roubo que só foi descoberto na manhã de quarta-feira da semana passada quando o motorista da transportadora contratada pelas Forças Armadas (Bundeswehr) chegou à unidade militar de destino para entregar as munições.

Após uma inspeção inicial, verificou-se que foram roubados aproximadamente 10 mil cartuchos de munições de combate para pistolas e 9.900 cartuchos de munições de treino para espingardas de assalto.

Segundo o Ministério da Defesa, a empresa de transporte civil violou as normas de segurança relativas ao transporte de munições.

A revista De Spiegel, na edição de hoje, referiu que a empresa de transporte deveria ser responsável pela segurança da carga pertencente ao Exército alemão "em todos os momentos", mas a norma não foi cumprida durante a viagem ocorrida na semana passada.

De acordo com as investigações iniciais, a paragem no parque de estacionamento, na noite de segunda-feira da semana passada não estava programada.

Aparentemente, o motorista decidiu passar a noite num hotel próximo de Burg e, durante esse período, a carga do veículo permaneceu sem vigilância.