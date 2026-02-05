Roubo no Louvre. Museu prepara restauro da coroa da imperatriz Eugénia

A coroa da imperatriz Eugénia será restaurada por uma comissão de especialistas criada pelo Museu do Louvre. A joia foi uma das peças roubadas no assalto ao museu, em outubro de 2025.



“Embora a coroa tenha sofrido danos por esmagamento e ficado significativamente deformada, manteve a sua integridade quase completa, permitindo a restauração total”, afirma o museu, num comunicado, publicado esta quarta-feira, que assegura que a sua restauração completa é possível “sem recorrer à reconstrução ou recriação”, mas apenas à remodelação da estrutura.



A restauração da coroa será confiada a um restaurador credenciado, “através de concurso público”, e acompanhada por uma comissão consultiva de especialistas, presidido pela diretora do Louvre, Laurence des Cars. A comissão contará com a ajuda das cinco principais joalheiras francesas, Van Cleef & Arpels, Cartier, Chaumet, Mellerio e Boucheron.



No dia 19 de outubro, um grupo de assaltantes levou apenas alguns minutos para entrar roubar várias joias, devido a enormes falhas de segurança, segundo um inquérito publicado em dezembro. A coroa foi encontrada no dia seguinte, perto do local do crime, com a base deformada e algumas peças em falta.