Em Israel, 20 por cento da população é árabe. Nalgumas dessas localidades os árabes têm vivido uma coexistência pacífica com os judeus, como acontece na povoação de Abu Gosh, em Israel.

Os palestinianos israelitas condenam o ataque do Hamas e temem as consequências do conflito, como constatou a enviada especial da RTP a Abu Gosh, Cândida Pinto.